台中高等行政法院判決苗栗縣府應停止坤輿公司造橋龍昇段實施乙級廢棄物處理機構開發行為的行政處分，全案仍可上訴。苗栗縣長徐耀昌27日宣布，考量社會和諧，決定不上訴最高行政法院，盼紛擾就此落幕。

徐耀昌表示，對高等行政法院的判決結果，他表示尊重，縣府也尊重法院獨立審判的見解，他也強調整個申設過程，環保署曾介入調查瞭解，在縣府針對相關疑義逐項檢附資料佐證後，環保署也都有回覆自救會，並無明確證據認定縣府核發同意設置文件的行政處分違法，縣府相關行政作為絕未違反法令，盼外界別再無的放矢。

他說，坤輿公司在2001年提出的同意設置文件，申請面積1.7958公頃，日處理量190公噸，都沒有達到當時規範應實施環評的2公頃及200公噸的標準，自救會後來依環評法第23條向台中高等行政法院提起行政訴訟，法院認定除坤輿提出申請計畫的範圍外，包括聯外道路、水泥建物和地磅所在土地，都應納計申請開發範圍，因此總面積超過2公頃，應實施環評才會要求停止開發。

徐耀昌表示，法院宣判當天，縣府也第一時間就發函中止坤輿執行試運轉計畫，至於從21日事發到現在才對外宣布說明縣府立場，是因為縣府昨天傍晚才收到法院50頁厚厚的判決書，為把所有事情釐清，他昨天跟縣府一級主管有法律顧問商討後，決定不再上訴。

徐耀昌指出，坤輿案20多年來，縣府立場一直都是依法行政也都很理性，絕對沒有對廠商放水，但少數民意代表為了政黨、選舉或是個人聲量，刻意操作或攻擊縣府，讓他感到遺憾，他也希望在縣府決定不上訴後，過去的紛擾、不安、指責，甚至不理性的謾罵，可以就此落幕。