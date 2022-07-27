新北市淡水區昨(26)日晚間發生一起造成2死的嚴重火警，一棟社區大樓的九樓起火，雖警消迅速到場撲滅火勢，但該火警仍造成一對母子不治身亡，今早消防局火調人員與警方鑑識人員也重返現場進行勘驗，以釐清起火與致死原因。

昨晚7時16分許，消防獲報淡水區水堆的日若山莊有棟住宅大樓10樓冒出濃煙，消防人員在晚間7時28分趕抵現場後，發現10樓並沒有起火點，因此向下樓層擴大搜索，在晚間8時12分發現是9樓起火，立刻破門進行灌救，並疏散11人。

火勢在晚間8時26紛遭撲滅，隨後警消人員在臥室的床邊走道發現倒地的41歲的段姓女子以及11歲的石姓男童，以無生命跡象，立刻送往淡水馬偕醫院急救，但仍於昨晚9時30分許宣告不治。

據了解，火警當下雖然有鄰居稱有聽到爆炸聲，但火災現場並沒有出現氣爆的跡象，而且起火點臥室的對外窗戶也發現皆被封住，火勢沒有蔓延到其他房間及客廳，僅出現牆壁油漆剝落、木製裝潢有受熱燒損。

昨晚石姓丈夫接獲通知後，立刻從台北市內湖的住所趕往淡水處理，丈夫表示，夫妻兩人從去年起便分居，但沒有正式離婚，段女帶著兒子在去年7月才搬到此處，母子平時生活正常，而段女也沒有出現家暴或是輕生念頭等異樣。

今早警消等調查人員在石姓丈夫等家屬的陪同下，已重返火場進行勘驗與調查，將進一步釐清詳細起火原因擊致死原因。