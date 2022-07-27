墾丁凱撒大飯店強攻餐飲商機，由新上任行政主廚林志忠領軍，位於飯店內坐擁180度絕佳景觀視野的「大廳酒吧」全面換新菜，此次以義式料理為題，定調規劃多款經典傳統義式料理，以在地當令元素結合高級食材，搭配正統義式烹調手法、保留食材原始風味，佐以精釀啤酒或調酒，打造全新視覺與味蕾體驗。

新任行政主廚林志忠擁有近20年義法料理經驗，曾任職於多家知名飯店及餐廳，包括台南煙波、Eagle義來藝去餐廳、帕莎蒂娜法式餐廳等，憑藉對於料理的熱忱及長期與多位國際知名廚師交流切磋下，練得了一身好手藝，擅長以自然的烹調手法呈現食材原始風味，期盼藉由餐桌上的料理，讓每位客人都能品嚐到每樣食材交織出的獨特風味。

義大利料理著重在呈現食材的原汁原味，多以蔬果、香草搭配新鮮食材，橄欖油、番茄、起士、香料等更是義大利料理的常見的主要特色，此次新菜單中主菜又以「皮耶蒙特Barolo燉澳洲和牛頰」與「海鮮圓直麵 拜占庭風味」最為推薦。

「皮耶蒙特Barolo燉澳洲和牛頰」主廚選用數量稀少且油花比例分佈均勻的澳洲和牛頰，遵循北義皮耶蒙特(Piedmont)傳統料理手法，搭配當地盛產享有王者之葡萄酒美譽Barolo紅酒佐以洋蔥、蔬果慢火燉煮至軟嫩，釋放出和牛臉頰的豐富膠質，上桌香味馥郁誘人，吃完唇齒留香。

而「海鮮圓直麵 拜占庭風味」則是源自於威尼斯的傳統經典料理，主廚運用大量綜合海鮮，佐以水果番茄、橄欖油、番紅花、綜合香料粉及白酒等食材加入烹煮的義大利麵裡，讓您在墾丁就能品嚐到既在地又傳統的義式滋味。

除了主菜佳餚具有特色，主廚更將大廳酒吧結合義大利餐酒文化的態度與生活體驗，亦推出多道單點小菜，像義大利拿坡里當地著名街邊小吃「拿坡里炸海鮮」，僅僅裹了一層杜蘭小麥粉酥炸，沒有厚重的麵衣，加上鹽和黃檸檬調味，將其食材鮮味原味呈現，是南義最直接又新鮮的吃法。

而肥美、鲜甜多汁的「阿馬菲白酒淡菜」淡菜搭配外酥內軟的「松露薯條」更是不能錯過的經典組合，來到這裡，您可以飽覽180度墾丁自然美景，一邊享用當季食材製作的美食、一邊品飲著與料理搭配的美味佳釀，流連於口中的滋味，成為旅途難以忘懷的美好。