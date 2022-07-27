國民黨高雄市長參選人柯志恩昨日走訪旗津提到，旗津第二條過港隧道和輕軌應盡速完成可行性研究與評估，未料民進黨高市旗鼓鹽議員簡煥宗直批「要不要做功課再來」，直指兩個政策早已在推動。柯志恩今（27）日回嗆，這些議員真的要好好監督市政，不要只會膝蓋式反應。

柯志恩昨提到，旗津作為高雄最大的離島，對外交通困境是她所關心的重點。目前過港隧道的「延壽工程」雖然已經完工，但為了旗津未來的發展，旗津第二條過港隧道和輕軌應盡速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民。

對此，簡煥宗批評，「柯志恩要不要做好功課再來！」，知道第二條過港隧道，已經在去年7月就委外進行可行性評估了嗎？明年6月評估報告就會出來，至於輕軌路線也有納入可行性報告中。

柯志恩今受訪時反擊，這些議員應要好好監督市政，不要膝蓋式的反應。昨天她與高市議員蔡金晏、陳美雅提到第二過港隧道，當然知道市府有在做可行性評估，只是認為應該更加速，「完全不是不做功課」。

柯志恩認為，這是藍綠共識，本來就是要給旗津人更快速，可以有跟對外聯絡、溝通更好的計畫，不懂為什麼說她沒有做功課，自己只是告訴大家，除了可行性評估外，後面還有綜合規畫評估，還有環評、還有很多設計，才會建議可不可以把時間縮得更短，讓旗津人有更快、安全的回家之路。