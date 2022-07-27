巫姓駕駛不配合攔查，險些撞上員警。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

追了約5公里將巫姓駕駛攔下。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名巫姓男子逆向拒絕盤查，還繼續往前開險些撞上員警，接著又繼續開著車繞來繞去，不管警車追在後頭，還故意在大馬路口繞圈圈，最後還是被攔截圍捕，被壓制在地態度還相當輕浮，原來他3年前就因酒駕駕照被註銷，現在又無照駕駛、危險駕車及不服稽查取締，最高恐吃上6萬6000元罰單，還要被移送法辦。

新興分局前金所巡邏警組於26日晚間20時15分許，行經新興區南台路與河北路口發現一輛銀色自小客車逆向行駛，警車隨即擋在前方，2名員警下車準備攔查，未料車上駕駛不僅不願下車，還繼續往前開，險些撞上員警，2警見狀立刻跟上去，同步通報線上鄰近的自強所巡邏警組協助攔截圍捕。

這輛銀色自小客車怎麼樣都不願意停下，甚至開到九如二路口時，趁著紅燈之際，還故意左轉開始繞圈，繞了2圈後又繼續催油門逃逸，繞了好幾圈，追了約5公里左右，最後終於在三民區中華二路與熱河二街路口附近，將該輛車攔下。

30歲的巫男駕駛被攔下後壓制在地，員警質問為何要跑，他則耍嘴皮子說：「沒東西啦，喝酒而已啦！」，實施酒測時他還態度相當輕浮，喊著：「測測測趕快！」果然酒測值達0.25，警方立刻將人逮捕。

不僅這樣，原來巫男2019年就因為酒駕駕照被註銷，現在又酒後開車，甚至不配合盤查，在路上危險駕駛，訊後被依涉嫌公共危險及妨礙公務等罪，移送地檢署偵辦，另無照駕駛、危險駕車及不服稽查取締，最高恐吃上6萬6000元罰單。

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