婆媳關係一直是千古難題，一名母親因為家裡要整修近1個月想到兒子家借住，但老婆拒絕還叫婆婆去外面租房子，讓男子氣炸，當初買房時母親贊助300多萬元，「老婆怎麼這麼不懂感恩」，引起網友們熱議，有人建議離婚，還有人提議讓媽媽住飯店。

這名男網友日前在Dcard發文，母親住的房子因廁所漏水等問題決定整修，工期估計3到4周，所以想到他家暫住，但告訴老婆後卻被拒絕，還叫他的媽媽去外面租房子，原PO聽了很生氣，認為臨時找房子很麻煩，老婆卻不體諒，而且當初他們買房的時候，媽媽贊助300多萬元，才能年紀輕輕湊足頭期款有現在的房子，「老婆怎麼這麼不懂感恩，媽媽只是借住1個月都不肯體諒，唉」。

文章曝光後引起網友們熱議，有一派認為原PO老婆有錯，紛紛留言：「好慘，贊助300萬連一天都沒辦法住」、「你比較有事，為什麼會想娶這種不懂感恩的老婆？」、「拿人手短，婆婆都贊助300萬買房了，你們好意思不讓她去暫住1個月？」、「把老人家的300萬還回去，要買房請自己買」、「這種老婆可以離婚了」。

但另一派人指出，「說實話，我若是你太太會擔心婆婆來住1個月可能就不回去了。何況你們又受過你媽金援，她若真的提出日後想同居，會更難拒絕」，建議原PO「叫老婆回娘家1個月」、「讓媽媽住飯店是不錯的選擇」、「不然岳母也一起來住1個月好了，二個老人家有伴比較不會無聊」、「那就跟媽媽一起去外面住」。