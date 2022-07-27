3年台北市林森北路四面佛廟遭人縱火，檢方起訴指控，李姓男子因與台北市林森北路四面佛廟廟公有糾紛，花1萬元找人縱火，最高法院駁回李的上訴，考量他賠償被害人44萬元成立和解，依燒燬現供人使用之住宅未遂罪將他判刑5年8月，全案定讞。

2019年12月7日，林森北路一棟大樓發生火警，救出134人、疏散500人，查出有穿著雨衣和戴安全帽的不明人士進入四面佛廟內又離開，隨即發生火災，警方依監視器畫面，逮捕縱火的鄭男及幕後策畫犯案的李男。

檢方指控，李男與陳姓廟公先前疑因債務糾紛在網路上互嗆，2人也有官司訴訟，李男心生不滿，以1萬元的代價教唆鄭男縱火，李男則負責把風。

一審台北地方法院將李判刑6年，鄭判3年8月，李不服提上訴，二審認定他罔顧公共安全，所為應嚴予非難，且犯後態度不佳，惡性甚鉅，但考量他雖未懺罪，仍願與被害人成立和解，賠償對方損失，改判刑5年8月，最高法院駁回上訴確定。