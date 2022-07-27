基隆市警局25日在重要路口架設移動式監視器，補足監錄需求。（張志康攝）

日前，基隆市暖暖區東勢街的監視器因為台電施工，導致無法運作，讓東勢街全線「完全沒有畫面」。對當地居民的安全及治安都是不小的隱患。22日經暖東里里長林嘉萬向市長林右昌反應後，基隆市工務局及警察局迅速配合，日前完成了臨時監視系統的架設，整體的監視系統也將於8月15日前完全恢復正常。

暖暖區東勢街是基福公路的前端，由於來往的車輛較多，道路品質也受到影響。近日基隆市政府工務處與台電合作，針對東勢街進行台電電纜地下化工程，以及後續的道路刨鋪工程，希望能夠順利解決東勢街長期以來路面處處補丁的問題。

不過，自7月16日開始進行台電電纜地下化工程以來，當地民眾發現，東勢街沿線原本附掛在電線桿上的監視器，也隨著工程的進行必須暫時拆除，民眾擔憂這個狀況將造成治安的隱憂。22日基隆市長林右昌訪視暖暖區，暖東里里長林嘉萬趁機反應。林右昌裁示市府工務處及警察局會勘，並提出解決方案。

警察局與工務處25日上午進行會勘，新任基隆市警察局長張樹德下午也進行現場勘查。張樹德拍板，除當天先行在人流及車流比較大的東碇路、東勢街口，以及暖暖街、東勢街口，各架設一具移動式錄影監視器，以補足重要路口監錄需求外。也協調市府工務處協助，鋪設警察局錄影監視系統所需光纖線路的鋪設。

初步估計，這項光纖線路的鋪設，將於8月5日前完成。至於該路段受工程影響的監視器、線路及相關設備，也將自光纖鋪設完成後，陸續復掛恢復，預計在8月15日前，東勢街沿線的監視器都將正常恢復運作。

另外，由於該路段民間共有25具監視器，若臨時有調閱監視器的需求，警方也會協調當地民眾配合調閱。