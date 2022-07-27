高嘉瑜稱林智堅害民進黨「一屍五命」 柯文哲笑：好朋友太誠實

新竹棒球場出包、論文抄襲風波，讓民進黨桃園市長參選人林智堅灰頭土臉，民進黨立委高嘉瑜表示，黨內憂心恐會衝擊北北基桃竹選情，造成「一屍5命」，台北市長柯文哲27日聽到高嘉瑜的言論，先大笑後稱，我已經很直白了，我的朋友高嘉瑜更不遑多讓。柯文哲也重提論文案，強調對台大是很艱苦的一刻，不論辦與不辦都很慘。

柯文哲說，高嘉瑜就是講話太誠實，一屍五命這句話他也講得出來，柯表示，林智堅選情一定會有影響，經過棒球場跟論文案，桃園的戰局在微妙的變化，不過柯也強調，選舉不到最後一刻不知道結果，該怎麼做就怎麼做，每個人去爭取選民的認同。

柯文哲也再細究林智堅論文門，表示自己是台大教授，認為整起案件老師要負起最大責任，不知道自己學生寫什麼是在幹嘛。再來是學院、校要負最大責任，173個學生，只有5個論文上網公開，其他168個都不公開，有這麼神秘，柯文哲最後表示，我相信這對台大是很艱苦的一刻，不論辦不辦都很慘，最後也說「我如果是管中閔現在一定三條線。」