國民黨婦女部主任林麗蟬說上任要打造「少女部」，3月到6月間巡迴全國22縣市大專、高中與青少女座談，討論婦女政策，今天邀請青年學子到立院拜會國民黨團，遞交女性政策願景，盼黨團落實修法，國民黨團總召曾銘宗允諾，可行的修法一定會全力落實，涉及政策跟預算的也會爭取。

年底除了九合一選舉外，還有18歲公民權修憲複決，國民黨也積極接觸年輕族群。國民黨婦女部3月到6月間巡迴全國22縣市大專、高中與青少女舉行女性政策座談，由學生就自己生活所接觸的議題發想政策建議，今天彙整成提案後，遞交給國民黨立法院黨團。學生代表除了大專、高職生外，年齡最小的還有一名國中生。

林麗蟬表示，青少女希望校園能落實性教育課程，以及取消禁愛令，才能建立健康正確的感情觀。在生活上如衛生棉免稅、尊重生理假等皆被廣為提及；家庭方面多數民眾除了希望不占用與增加親子停車位以外，也籲求社會多關注在職婦女的權益，延長育兒假與增加托嬰的場所、名額。

學生代表指出，像是初經的教育可以透過學校教育跟教材來改善，符合實際需求，此外，生理用品目前很多學校都是健康中心提供，有些女生不太會去拿甚至不敢問，可以設置提供箱或是販賣機，販賣機也可以增加多元性，不要只有衛生棉；此外，不同學校學生討論後，發現生理假規定不同縣市、不同學校不太一樣，有的很好請，有的學校沒有，有的學校則是申請時會遇到阻礙，學生希望可以有各縣市學校月經政策檢核表，釐清不同縣市學校遇到的問題，進而找出解決辦法。

國民黨團副書記長謝衣鳳表示，家裡剛好有青春期小朋友，看到在場年輕人提出的建議，都是切合生活的政策，感同身受。但她也說，像是生理假是女性的權益，但對很多職場、從政女性來說，卻都不會請，雖有這樣的權益，但也付出這樣的義務，「我自己就沒跟黨團請過」，因此他也希望大家可以繼續為婦女平權做努力。

曾銘宗表示，相關的修法建議，合理又可行的提議，都會盡力來落實，有必要也可排入下會期優先法案，至於有些是政策跟預算面的，也可以在下會期審預算時來支持。民進黨執政下，很多婦女政策需要進一步改善，也會請智庫提出修法版本，沒有意識型態的議題應該比較容易通過。

林麗蟬也指出，女孩們提出的建議，將來除了盼立院黨團協助外，也會向縣市長提出建議，此外，還會開設直播平台，讓縣市議員參選人可以一起來倡議婦女平權政策。婦女部也與北中南各地事務所律師合作，建立一個免費女性權益法律諮詢平台，幫助弱勢婦女媒合各地的律師，及時給予諮詢幫助。