陸大幅翻修福建2軍用機場

中方歷經長達數年，大規模擴建距台灣不到105英里（近170公里）的空軍基地後，如今衛星影像顯示，工程看來幾乎已完成。

據《動力》（The Drive）網26日報導，位於福清市龍田鎮的龍田機場是中方最靠近台北的機場，而衛星影像顯示，1支「側衛」（Flanker）戰機分遣隊也加入原有的殲-6機隊，出現在大幅擴建的龍田機場上。雖然殲-6已老舊，但極可能已改裝為無人機，萬一兩岸開戰，解放軍初期可以用它們來壓制台灣防空系統。

美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）7月8日拍攝的這張衛星影像顯示，1架「側衛」型戰機出現在主跑道南端旁的停機坪上，

而一邊還有4座成一排的強化機堡。另兩架同型戰機停在主停機坪上，兩邊各有1排殲-6戰機。另外，一些在圍欄或圍牆內的儲藏室如今看來有新土覆蓋。

China’s Closest Airbase To Taipei Operational Again After Major Upgrades



Chinese Flankers have now joined aging J-6 fighters, which have likely been converted into drones, at the significantly enhanced base opposite Taiwan.https://t.co/pvZaeH18Tr — Mario Zambeli (@MarioZambeli) July 26, 2022

雖然獨立公開情報分析家@detresfa認為，這些可能是用來存放彈藥的，但《動力》網認為，軍火庫通常會分得比較開，以確保萬一其中1座遭攻擊，或是發生意外，不會引發爆炸連鎖效應，摧毀鄰近的建物。此外，它們似乎能貫穿，意味著可能有遮蔽用途，好在執行任務前，拿來準備部署無人機，或是為戰機裝填彈藥，甚至其他武器的。

而「側衛」型和殲-6戰機停在不同的地方則顯示，龍田機場如今已恢復正常，或是接近正常運作。儘管目前還不清楚，這些「側衛」型戰機是否固定部署當地，但從其他衛星圖像看來，殲-6在當地起碼已經部署了超過20年。

看來中方正設法進行載人和無人戰機搭配，而這可能會成為他們未來作戰很重要的層面。近年解放軍在研製無人技術上大有進展，如今龍田機場上出現的雖然是老舊殲-6改裝的無人機，但有朝一日卻可能部署遠比這先進的隱形無人戰術戰機。