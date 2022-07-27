不少人擔憂用電量過高，會導致電價暴增，一名男網友說，自己一個人住，從不開冷氣，整個夏天都只開電風扇，在家不看電視、不用加熱型電器，也沒有冰箱，除此之外，他也爆料自己是禿頭，不需用到吹風機，他收到2個月電費帳單451元，質疑「為什麼還要繳這麼多？」

原PO昨（26）日於臉書社團《爆怨公社》指出，自己獨居，從不開冷氣，就算天氣再熱，只靠電風扇消暑，不使用電磁爐、微波爐烹煮，家裡也沒有熱水瓶、飲水機及冰箱等高耗電家電。

原PO兩個月電費僅451元。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，在家也不看電視，為了節省電費，還刻意買省電型燈泡，他更自爆自己是禿頭，不需要用到吹風機，但2個月的流動電費是547.8元，扣除節電獎勵97.2元，應繳金額為451元，質疑「為什麼還要繳這麼多？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「2個月的電費才451元，其實很便宜，你在不滿什麼？」、「2個月451太貴，你乾脆點蠟燭好了」、「我們兩個月6千多都沒在叫了」、「這是2個月的電費，夠少了，可以了」、「我也一個人、沒冷氣、沒微波爐等高耗電家電，也是差不多這個電費」。

留言中也有人認為原PO的電費有異狀，「你電器幾乎都沒使用，2個月要400多真的有點不正常」、「你要不要先把總開關關掉，再看看電錶有沒有動，若都沒有動，就是你家中可能藏有很耗電的電器，只是你不知道，如果有動，那就要查是不是有不屬於你的電線，卻接在你的電錶上」。