民眾黨新竹市長參選人高虹安27日上午接受電台專訪，直指棒球場事件荒謬，不該再秀下限。高虹安也提到棒球場事件和林智堅論文門性質類似，無論最終結果如何，都一定有人會遭殃，已準備好監察院書面報告，盼好好檢討新竹棒球場。

高虹安27日是居格最後1天，她視訊受訪，指狀況好很多，只剩喉嚨稍微沙啞。談到余正煌可能赴台大說明，她說一旦進到審議階段，誰都無法迴避，也舉例李眉蓁事件，被抄襲的另一位作者，立刻就去提告違反著作權，因此林智堅若覺得被抄襲，大可直接去告余正煌就好。

原本國民黨團要考察新竹市調站，後來也取消，高虹安說，若余正煌去台大說明，可能是還原事件關鍵。但高也重申，相信台灣的學術倫理委員會，其他都是沒有證據的耳語。

另外，中華大學工管系主任馬恆以身體因素辭職，高虹安則說，包括學術、醫療、司法等，都應該要行政中立，不該有政黨壓力，她也提到，但當初連蔡英文總統都在林智堅貼文底下留言加油，豈不是讓學校、教授壓力山大。

新竹棒球場問題頻傳，除林哲瑄可能要開刀，竹檢也要調查。高虹安說，林哲瑄的事在網路炸鍋，今年是他的合約年，這季報銷影響很大，球場是拿納稅人的錢興建，卻傷害最重要的國手，高也直言真的非常「落漆」。

高虹安說，棒球場沒驗收完成還敢開幕，並邀蔡英文總統來，讓球員在危險球場飛撲受傷，高虹安也提到，開幕戰在總統旁邊的是林智堅、沈慧虹，那是為了什麼趕工，大家都很清楚。

高虹安也提到，棒球場案和論文門有類似性質，若沒驗收就開賽，那是誰下的指令？但若說驗收完品質還如此，也是驗收單位失職；論文門也一樣，無論最終結果如何，林智堅、余正煌、學校或科管局，一定有一方受傷。

至於綠營側翼想把問題「甩鍋」給球團，高虹安則認為頗「趣味」，她指早就有接到陳情，葉總一開始也有說球場缺失，所以也辦會勘，但被沈慧虹批評是抹黑，先前球團發言皆說要改善，為什麼還能甩鍋球團？她認為護航不應太過分。

「棒球場事件荒謬，不要再秀下限」，高虹安說，市府就是主辦機關，用的錢就是公帑，就是要負責，她也說，自己已準備好監察院書面報告，因為此事若不能好好檢討，誰還會相信公共工程的品質？

高虹安指出，只要提市政建議，就會被說「說三道四」、「選舉抹黑」或「抹煞公務員苦心」，但如果提早面對建議，就沒必要倉促開幕造成現在後果，公務員很辛苦是決策者的問題，直批「到底是誰毀掉市民期待？」

提到選舉態勢，高虹安說，現在還太早論定，幾天前也沒預料到棒球場，她說國民黨有地方基本盤，而棒球場事件則可能讓沈慧虹的執行力評價，在選民心中被打上問號。

至於被看作是民眾黨內最有希望的人選，高虹安則說自己競選主軸放在如何讓新竹成為更國際化的城市，並讓園區、舊城區共榮，另也重視永續發展，不只市容美化，空氣、水污染及交通建設等，都需要整頓理清。

針對2024選舉民眾黨布局，高虹安說，選舉瞬息萬變，年底選完也會影響2024選情，若如高嘉瑜所說一屍五命，民進黨內部也會大地震，關鍵還是要先看今年底選戰結果。