大陸國家主席習近平預計本週與美國總統拜登通話，白宮26日表示，兩人的討論話題很可能將聚焦於台灣的緊張關係，以及俄羅斯入侵烏克蘭。

拜登25日說，通話預計在本星期稍晚進行；彭博社引述消息稱，拜習將於明（28）日通話。

路透報導，美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，拜習兩人將討論諸多議題，預計從圍繞台灣的緊張關係，到發生在烏克蘭的戰爭，以及如何更好地管控兩國之間的競爭，這包括經濟領域的競爭。

柯比說，這次通話已經安排很長一段時間，有一個相當紮實的議程讓兩位領導人來討論。

這將是兩位領導人的第5次通話，亦是3月以來首度對話。

目前，針對美國眾議院議長裴佩洛西可能訪台一事，中國正加大對白宮的警告。柯比對此指出，北京就此事發出的「好戰」言論，只會使緊張局勢升級，「這樣做於事無補，且毫無必要」。他說，裴洛西具有承襲總統職位的資格，因此她的海外旅行是美國國家安全事務，但是只有她才對旅行具有決定權。

拜登政府內部一直辯論是否取消部分中國產品關稅，以提振美國經濟、緩解通膨，但是柯比表示，拜習通話之前應不會做出相關決定。