受到原料成本大漲，還有中國大陸嚴格抗疫影響，韓國電池供應業者LG Energy Solution (LGES)最新季報的實質獲利，要比預期來得少些。

除了供給特斯拉外，同時也給通用、福特以及福斯等，一些全球知名車商EV(電動車)電池的LGES，上季營利從1年前的7,240億韓元，大減至1,960億韓元，約1.5億美元，較預估值1990億韓元稍低。

其實，這家全球第2大電池廠商，2021年第2季的營利實際上為2500億韓元，但注入一次性賠償相關收益後，上一年同期營利才會一下子膨脹到7000多億韓元。因此，第2季營利實為年減22%左右，營收也減少1.2%至5.1兆韓元。

LGES在4到6月財報表現欠佳，應該要怪罪於特斯拉。這家全球純EV龍頭在中國大陸上海的超級工廠，當時一度受到當地嚴格抗疫規定封城，導致3到4月無法順利生產新車。

業界指出，全球汽車製造大廠雖與LGES這些長期電池供應商有約在先。不過，在動不動就出現缺料或封鎖情況下，EV電池供應也取決於車廠真正生產時而定。因此在已簽訂的合約尚有彈性下，雙方也可依實際狀況重新再談電池價格。