微軟看好在雲端運算服務需求帶動下，本財年（自7月1日起）營收將實現兩位數增長，受此激勵，周二盤後股價大漲5%。

截至周二收盤，今年以來微軟股價下跌約25%。

在投資人對經濟衰退、通膨飆漲和消費力下滑感到擔憂之際，微軟給出的樂觀展望，顯示該公司仍持續受益於這場大流行病觸發的混合工作模式。

TECHnalysis Research分析師Bob O'Donnell表示，微軟提供的展望顯示即使面臨不利的經濟趨勢，但企業界仍繼續將更多的業務與工作搬到網路上。我不認為這對微軟是獨特的，基於其業務範圍，以及該公司的軟體和運算服務對許多組織與機構的重要性，微軟一直擁有非常好的優勢。

雖然給出了強勁的展望，但微軟上年度第四季的業績仍然略遜於市場預期，主要因為美元走強、個人電腦（PC）銷售放緩，以及廣告主的支出縮水。

微軟公布第四財季（截至6月30日）營收年增逾12%，為518.7億美元，不及分析師預測值均524.4億美元，並創下2020年以來最小的年增長率。

微軟約一半營收來自美國以外的國際市場，因此也面臨著美元走強帶來的壓力，迫使該公司在6月下修第四財季的營收和獲利預測。

在4～6月的季度裡，美元指數上漲逾2%，今年以來更已上漲近12%，相較之下，去年同期則下跌1%。

微軟投資人關係部門總經理Brett Iversen表示，如果不是美元走強，第四財季的營收年增率（12%）可以再多加4個百分點。

他並表示，三大因素導致微軟第四財季營收少賺約10億美元，包括強勢美元對收入造成近6億美元的衝擊，PC市場放緩導致Windows OEM業務營收少賺逾3億美元，以及廣告支出放緩對LinkedIn、搜尋（Search）和新聞廣告收入的影響超過1億美元。

第四財季淨利年增2%，為167.4億美元，經調整後每股盈餘為2.23美元，不及市場預期的2.29美元，為2016年以來首次落後市場預期。

以部門來看，Azure第四財季營收年增40%，不及分析師預估的年增43%。若排除匯率因素，該事業營收年增46%。

Iversen表示，這仍然是微軟雲端業務表現最好的一季，其Azure雲端服務的訂單額創下歷史新高。

涵蓋業務範圍較廣泛的Intelligent Cloud部門營收年增20%，為209億美元，優於分析師預測均值191億美元。

微軟預估本財年第一財季（7～9月）Intelligent Cloud部門營收可望達到203億～206億美元，其最高值略超出分析師預期。

執行長納德拉（Satya Nadella）表示，公司獲得了更大、更長期的採購承諾，本季1億美元和10億美元以上的業務量創下新高，我們擁有的數據中心區域（region）超出其他所有供應商，我們將在未來一年內再推出10個區域。

此外，生產力和商業流程部門（包括Office生產力軟體、LinkedIn和Dynamics等業務）第四財季營收年增近13%，為166億美元，略低於市場預期。

更多個人運算部門（包括Windows作業系統、Surface電腦、Xbox 遊戲機和Bing搜尋引擎）營收年增2%，為143.6億美元，略低於市場預期。

CFRA Research股票研究部門副總裁John Freeman表示，以微軟這般的規模，很難不反映出整體經濟形勢，通貨膨脹顯然在抑制消費者需求。

微軟表示，消費者需求轉弱亦影響遊戲業務營收，由於Xbox遊戲主機、內容和服務收入下滑，上季遊戲部門營收年減7%。受到第一方內容銷售下滑影響，微軟預估本季遊戲部門營收將出現中至低個位數跌幅。