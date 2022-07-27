搶父親節孝親商機，台北美福大飯店自8月1日起推出「美福愛爸爸，輕鬆住一夏」住房專案，爸爸入住尊榮客房即可將輝葉miniV美型口袋按摩槍帶回家，每房6,999元，適用「悠遊國旅」補助。除住房專案，美福飯店並自即日起至8/8日推出以紳士帽為造型的「風雅仕紳」父親節蛋糕，選用頂級法芙娜巧克力搭配夏日盛產的愛文芒果，六吋售價1,180元。

台北美福大飯店知名按摩椅品牌輝葉合作推出「美福愛爸爸，輕鬆住一夏」住房專案，可獲得輝葉miniV美型口袋按摩槍一支、定價6,600元，還可讓爸爸入住15坪大的寬敞行政客房，享受大理石淋浴空間和獨立浴缸，可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱，讓沐浴過程更顯雍容愜意；夜晚享受百年傳奇品牌的美國席夢思客製床墊舒適入眠。翌日至彩匯自助餐廳享用豐盛的早餐，入住期間還可使用男女三溫暖、健身中心及戶外游泳池，一泊一食週日至週四入住每房6,999元，還可搭配悠遊國旅補助，這夏就來美福慰勞辛苦的父親，享受完美的假期時光。