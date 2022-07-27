林哲瑄退賽引「換堅風波」？ 林智堅道歉回應了

富邦悍將球員林哲瑄在新竹棒球場撲球受傷需要開刀，恐整季球賽報銷，民進黨桃園市長參選人林智堅26日晚間在臉書發文願意負擔醫藥費，對於藍營質疑究竟是誰讓新竹球場未驗收完成就開賽？球迷甚至也說球員應該申請國賠，林智堅今天上午受訪回應避重就輕，表示要祝林哲瑄早一日回到球場。

林智堅今天上午對此說明，昨天第一時間聽到林哲瑄情況，馬上致電給領隊林華韋表達關心，也表示未來醫療上有他可以協助的部分，也希望盡一份力，也要祝林哲瑄早日康復早一點回到球場。

林智堅表示，新竹市政府在這段期間已經組成改善小組，邀集球員工會、也邀集相關工程團隊、邀集中職參與，相信新竹市政府一定會在最快時間把球場修復好，比較重要的是球員安全最重要，在這前提之下如果沒有修復好不會開賽。

至於國民黨桃園市長參選人張善政文祝林哲瑄早日康復，卻用了他最不喜歡的外號導致球迷砲轟蹭熱度，也說張根本不懂棒球，林智堅對此則說，大家最關心林哲瑄是否能早日康復，其他問題應該不重要。