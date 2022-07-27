有國民女神封號的女星郭碧婷和向華強大兒子向佐結婚3年，近日郭碧婷在台灣坐月子，大陸媒體接連爆出向佐和其他女生過從甚密，引來向太（陳嵐）喊話揚言已經請律師提告。對此，先前因陪女兒上節目獲得一波人氣的郭爸，先前氣到刪光微博，今(27日)他重開微博，轉發不實謠言澄清：「我不是你們想的那種人」。

郭碧婷的爸發文。（圖／翻攝自swda我微博）

向佐先前被拍帶女子回與郭碧婷在北京的婚房，當時向太澄清女方只是幫兒子談工作的「大姐姐」，兩人沒有外界猜想的親密關係，昨又傳出一名網紅疑似自曝曾被向佐私約，但她稱男方已有家室婉拒，向太雖表面上沒發文，私下卻告知網友已經請律師蒐證準備提起訴訟。

而郭碧婷的爸爸先前寫下：「吃冰消消火氣」，引來網友狂猜是否也因女婿緋聞火大？他隨即澄清：「哎啊我不就吃個冰留言，那（哪）來那些有的沒的不愛聽」，並強調：「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」、「你們只看到表面，不是不來是過不來，早就想來無耐（奈）過不來懂嗎」，力挺向佐。

或許是不想再看到亂抹黑的傳聞，郭碧婷的爸日前將微博關閉，今他又重開微博，轉發有人說他曾回應網友「若要人不知，除非己莫為」，並亂推測說：「有的婚姻，表面光鮮亮麗、美滿幸福，背後難免也有一地雞毛的鬧心」，郭碧婷的爸則解釋：「我不是你們想的那種人。有做父親的會不護女兒嗎」，似乎意指沒有為了將女兒嫁入豪門而隱忍一切，一切都是網友胡亂猜想。