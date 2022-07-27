健保署今公布最新醫療院所財務報告，林口長庚連續5年整體結餘居冠，2020年結餘達48.66億，成國內最賺錢醫院。不過2020年受疫情影響，民眾減少外出，各醫院非醫務收入都減少。5大賺錢醫院中，就有4家比2019年少賺4.53～28.75億。

2020年，整體有結餘的醫院共196家，佔86％，虧損的則有31家，佔15％。最賺錢的5大醫院為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、台大醫院、桃園長庚，分別賺了43.47億、41.57億、41.57億、19.93億、16.36億。健保署醫務管理組專門委員劉林義說，林口長庚自2016年起，已連5年蟬聯整體結餘第1名。

5大賺錢醫院中，除中國附醫外，其餘4家的整體結餘都比2019年少，其中林口長庚少賺28.75億、高雄長庚少賺18.24億、台大醫院少賺4.53億、桃園長庚少賺5.13億。

至於虧錢醫院，31家中有11家屬於小額虧損，虧損金額再1000萬以內，另有9家虧損超過1億元，其中4家為成立不到4年的新醫院，包括土城醫院（2020年成立）、輔大附醫（2017年成立）、台大癌醫（2018年成立）、台大生醫（2019年成立），另4家則虧損1～2億元左右。

5大虧損醫院，為嘉義長庚、土城醫院、亞東醫院、輔大附醫及敏盛綜合醫院，整體結餘為-10.33、-5.63、-2.89、-2.74及-1.87。其中嘉義長庚非醫務本業的短絀就高達7.77億。

劉林義表示，2020年受新冠肺炎疫情影響，各醫療院所整體結餘有下降趨勢，其中醫務本業有健保總額撐著，並未減少，但非醫務本業方面，因疫情期間外出就醫人次變少，有減少趨勢。

健保署長李伯璋表示，新冠肺炎疫情對全球公衛環境及整體社會經濟造成巨大衝擊，為持續保障民眾健康，兼顧醫療體系持續運作，健保署在現行總額制度架構下調整給付方式，並編列特別預算挹注受疫情嚴重衝擊的醫療院所。為利民眾閱讀與比較，健保署已於網站增加「財務報告視覺化」專頁(網址：https://med.nhi.gov.tw/rgfe0000/RGFE0010S01.aspx)。