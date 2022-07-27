據美國之音報導，俄羅斯8月將舉行俄烏戰爭爆發以來的首次國際軍事比賽，中共解放軍已經派出軍隊和武器裝備前往俄羅斯參賽。預計本年度，將有包括伊朗、印度、委內瑞拉、哈薩克、烏茲別克等大約40個國家的隊伍參加本屆比賽。

中國官媒央視周一報導，參加俄羅斯「國際軍事比賽-2022」的中國列車梯隊從內蒙古滿洲里口岸出境，央視畫面顯示列車裝載了坦克和一些軍用車輛。央視報導稱，中國列車將在俄羅斯後貝加爾斯克站換乘換裝後前往比賽場地，此次出境隊伍將參加「汽車能手」和「坦克兩項」軍事競賽。

俄羅斯國防部組織的國際軍事比賽也被稱為「戰爭奧運會」，2015年首次舉辦，旨在提高參賽隊伍的作戰技能。其中一個著名的項目是雪上50公里行軍。本次國際軍事比賽的項目將在12個國家舉行，委內瑞拉將舉行狙擊手比賽，這是國際軍事比賽的項目首次在西半球舉行。關注拉丁美洲政治和經濟局勢的華盛頓智庫安全自由社會中心（Center for a Secure Free Society）的一份報告指，中國、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉的這一戰略舉動是「在拉丁美洲和加勒比地區預先部署軍事資產」。

非洲國家尼日爾和盧旺達將參加8月的比賽，這是非洲國家首次參加該項賽事。今年中國將舉辦比賽中的三個項目。

報導稱，自2005年以來，中國和俄羅斯加強了軍事合作力度，雙邊和多邊軍事演習近年來更加頻繁。侵烏戰爭以後，中國拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的無端入侵和造成的巨大人道災難，反而加強了同俄羅斯的軍事合作，其中包括空軍和海軍的聯合軍事演習。

中國和俄羅斯均表示雙方軍事合作不針對第三國家，這引起了西方國家的懷疑。日本防衛省在最新發佈的防衛白皮書中稱，中俄深化軍事合作將直接影響日本週邊的局勢安全。