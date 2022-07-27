看好近幾年政府積極推動5+2產業創新計畫與前瞻基礎建設等各項政策，已深耕台灣投資人關係(Investor Relations, IR)領域達10年之久的瑪亞投資(Markis Capital)董事長蔡鴻德(Teddy Tsai)今(27)日指出，展望未來10年，將導入私募股權基金資源，協助台灣具有潛力的綠能、循環經濟、促進健康等公司，有效率對接資本市場、穩健成長。

蔡鴻德表示，展望未來10年，看好近年政府積極推動5+2產業創新計畫與前瞻基礎建設等各項政策，需要私募股權基金等具有產業投資的專業知識協助企業整合資源，個人以多年在國外私募股權基金投資及設立等運營經驗，未來將投入並引導國內外充沛的資金投入重要策略性產業，訓練專業私募投資人才，期許加速我國5+2產業的轉型升級。

過去10年瑪亞服務的客戶涵蓋石化、海運、光電、IC設計、金控、食品、金屬、租賃、建設等產業，合計總市值逾1.8兆元，提供各上市櫃公司投資人關係文件翻譯、策略性投資人關係規劃、網站製作、ESG及CSR報告文件製作、產業研究分析與教育訓練等專業服務，讓國內外專業投資機構能夠認識更多台灣好公司。

瑪亞投資10年前在高雄創立，作為台灣首家策略性投資人關係暨研究公司。瑪亞投資將推出全新網站，提供投資人關係與私募股權基金等相關專業透析報告，並與國外財金媒體合作推廣台灣私募股權產業，憑藉著過去深耕台灣資本市場數十年經驗與服務數位化的優勢，秉持投資顧問提供的專業服務，重視與投資人互動協助客戶投資興業，達成加值專業投資事業的企業願景。此外，瑪亞投資也將提供財富管理相關金融素養教育，完善佈局私募股權基金所需要的專業行政服務，多元發展私募股權投資及投資人關係輔助產業，培訓投資專業長才、擴大業務規模，創造整體營運正面的挹注。