大學入學考試中心今天公布分科測驗成績，分科測驗採60級分制，地理、化學、公民與社會、歷史等4科皆有逾百人拿到最高60級分，以物理79人最少。

指定科目考試自111學年起改為分科測驗，大學入學考試中心今天舉行111學年度分科測驗成績統計資料說明會，公布各科5標（頂標、前標、均標、後標、底標）成績和各科級分人數百分比累計表。

分科測驗為60級分制，根據大考中心資料顯示，今年頂標（成績位於第88百分位數的考生成績）以地理、公民與社會、生物皆53級分最高，其次為歷史52級分、化學50級分，相對較低的是物理44級分、數學甲43級分。

各科最高的60級分人數，以地理149人最多，其次依序為化學146人、公民與社會117人、歷史103人、數甲94人、生物86人、物理79人；至於0級分人數，數甲有27人、公民與社會6人、地理5人、化學3人、物理1人、歷史1人、生物則無人0級分。

今年分科測驗物理科被外界認為是近年來最難，大學入學考試中心主任周兆民表示，今年物理科頂標和前標級分雖然是近5年最低，但和去年指考一樣，均標、底標、後標還比110學年高，但以頂標與底標、前標與後標的差距估算，比近5年平均降2.6級分、3.2級分，鑑別度指標確有下降，大考中心會持續檢討。（編輯：張芷瑄）1110727