據澎湃新聞報導，當地時間7月26日，俄羅斯國防部表示，「東方-2022」軍事演習將於今年8月30日至9月5日舉行。俄國防部同時表示，俄軍進行演習的能力不會受對烏克蘭「特別軍事行動」的影響。

據塔斯社7月26日報導，俄國防部在一份聲明中表示，「此次演習將在俄羅斯總參謀長的指揮下，於今年8月30日至9月5日舉行。」此外，此次軍演將演練部署戰鬥群，確保俄羅斯東部地區的軍事安全。聲明指出，除了俄東部軍區部隊外，俄空降兵部隊、遠程航空部隊和部分外國軍人將聯合參與演習。

報導稱，俄國防部指出，相關演習將在俄東部軍區的訓練場進行，否認了有關俄軍正在進行動員的報導，「我們想提請大家注意，俄武裝部隊中的一部分參與了此次對烏克蘭的『特別軍事行動』。參與的俄軍數量足以完成俄羅斯聯邦武裝力量最高統帥（即總統普丁）設定的目標。」不過，俄國防部未具體透露參與「特別軍事行動」的俄軍數量以及相關細節。

半島電視台刊文指出，俄國防部強調，俄軍進行演習的能力不受「特別軍事行動」的影響，俄羅斯沒有為此取消任何軍事訓練活動和國際合作，必要的人員、武器和軍事設備將參與本次演習。