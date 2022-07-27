俄羅斯總統普丁為了反擊西方制裁，展開一連串報復行動，像是美國大型科技公司如谷歌（Google）就屢屢被找碴，今年5月Google位在俄羅斯的子公司因當局施壓而破產，但災難還沒有結束，繼俄羅斯政府上周以YouTube屢次未能刪除「非法內容」為由，向Google開罰211億盧布（約新台幣112.6億）的罰金後，再因違反俄國反壟斷法被罰20億盧布（約新台幣10.2億）。值得注意的是，除了谷歌外，美國另一科技大廠蘋果也被盯上。

根據《路透》報導，俄羅斯聯邦反壟斷局（FAS）周二表示，因谷歌在俄羅斯違反反壟斷法，將被處以20億盧布的罰款，谷歌必須在2個月內支付罰款。俄羅斯聯邦反壟斷局說，谷歌濫用了旗下影音平台YouTube的主導地位，但沒有說明更多細節。

報導指出，近幾個月來，谷歌俄羅斯子公司被處以大量罰款，俄羅斯通訊監管機構上周才表示，谷歌旗下YouTube屢次未能移除俄國視為非法的內容，像是關於烏克蘭衝突的「假新聞」，例如像是抹黑俄軍的假消息，因此遭莫斯科法院開罰，如今又因被認定違反反壟斷法再度被罰。

因俄羅斯入侵烏克蘭，谷歌在3月初阻止俄羅斯官媒投放廣告，還屏蔽相關頻道，但保留了一些免費服務像是供YouTube、Gmail、地圖等。在俄羅斯當局沒收其銀行賬戶後，谷歌俄羅斯子公司正式申請破產，無法向員工和供應商付款。

俄羅斯加快了對國內西方科技公司的攻擊，除了谷歌外，俄羅斯聯邦反壟斷局表示，將對蘋果祭出罰款，確切金額將在行政調查過程中敲定。外界預估，蘋果面臨的罰款可能是其在俄羅斯市場總收入的1%至15%。