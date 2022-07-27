資深媒體人呂文婉是談話性節目的熟面孔，嗆辣發言頗受觀眾喜愛，私下常透過社群分享日常生活的她，在臉書透露近日再度為失眠所困擾，不過附上的自拍美照，只見胸前一片雪白肌膚全被看光，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

呂文婉稍早在臉書發文，坦言再次飽受失眠之苦，原因不外乎是認床和戀家，不禁感概才短短幾天，就感覺自己老了好多，接著附上一張自拍照，只見她倚靠在床頭，對著鏡頭擺出一貫的甜美微笑，氣色看起來仍相當好，只見她露出香肩曬出纖細手臂，胸前大片雪白肌膚更是一覽無遺，讓人看了血脈賁張，整體保養得宜的她，完全看不出來已經50歲。

連一拉一 失眠又連莊........... 是認床 更是戀家 才短短幾天 感覺老了好多😔 由呂文婉get in TOUCH 發佈於 2022年7月26日 星期二

對此，網友紛紛留言：「看不出來有老些啦！一樣漂亮動人」、「還是一樣美美的啊」、「放大照片看一樣很美、心美人美」、「姐的字典裏沒有老這個字啊」、「有人説謊，明明越看越年輕」、「不會啦…一樣漂亮餒」、「老實說,我左看右看怎麼看不出來有變老的徵狀」。

呂文婉日前因為腳抽筋被痛醒，雖然下意識將腳盤向下壓，沒想到狀況並未緩解，讓她無奈感嘆：「50+ 心態可以不服老 ，但身體不得不得服老啊，我要認真找出原因才行」，不過當時附上的自拍照，不僅膚質吹彈可破，更看不出歲月留下任何痕跡，尤其火辣身材依舊能和少女們匹敵，「美魔女」封號果真當之無愧。