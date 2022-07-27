本周五即將迎來鬼月，有許多禁忌須注意，而且虎年又被稱為凶年，因此今年鬼月是極陰年，看似對運勢不佳，不過只要掌握6招求財撇步，民眾也能在鬼月提升財運。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，鬼門開時可以「借陰發陰」，有助提升財運，讓財神爺進到家。

小孟老師提到，古代相傳虎年是「凶年」，凶年的鬼月容易凶上加凶，也被稱為「極陰年」，而今年鬼門開是7月28日晚上11點，因此要趁極陰年、極陰月、極陰日、極陰時求陰財，所謂陰財就是指樂透財，建議民眾在鬼門開時，拿5枚50元硬幣裝進紅包袋，象徵5鬼運財，記得要拿著紅包袋，對天空冥想鈔票掉落的畫面，能增加偏財運，想完後再拿去花即可。

除了靠紅包袋增財運外，「洗熱水澡」也有招財的效果，鬼月屬陰月，熱水屬陽氣，多泡熱水澡能抵擋陰氣入侵；若要去醫療院所，可以事先準備1包海鹽放口袋或包包，離開後在路上丟掉即可，因為海鹽有淨化氣場的作用，能夠在身上形成保護圈，若沾染到不好的能量時，海鹽就會發揮功效，中和負面影響。

小孟老師也補充，鬼月時還可以「借陰發陰」，鬼月屬陰，所以「陰水」為「冰水」，可以準備1個碗，並放入1元、5元、10元、50元的硬幣，再倒入冰水，之後再將碗裡的錢水倒進花盆裡或樹根上，象徵「借陰發陰」，借「陰水」補「陰財」增加偏財運；除了放硬幣外，也可放入粗鹽、綠豆、紅豆並加水，事後再拿到家門外潑灑，若住小套房、公寓等，則是將水拿到大門外潑灑，有助於提升財運，讓財神爺進到家。

鬼門提早開! 情侶"8大禁忌"勿犯 "6姓氏"小心抓交替?!│中視新聞 20220725

小孟老師最後建議，除了以上的求財方法外，平時也可以隨身配戴艾草，因為艾草屬於日照多的植物，陽氣充足能抵擋好兄弟，陽氣一旦足夠，錢就會跟著進來。