近年台灣詐欺犯罪猖獗，檢警雖積極查緝，但詐欺犯罪仍層出不窮，甚至發展成跨國電信詐欺。據法務部統計，近5年欺罪案件共偵辦41萬8633件、被告共50萬7859人，每年呈增加趨勢，且詐欺罪自2020年起成為犯罪罪名第一名，去年詐欺案更高達12萬4899件。

法務部統計，自2017年至去年止，全國檢查機關偵查新收詐欺罪案件計41萬8633件，呈增加趨勢，且自2020年起躍居犯罪罪名之首，去年更高達12萬4899件，占全部刑案的23.4％，平均年增率18.6％。

近5年詐欺罪案件偵結50萬7859人，其中屬電信詐欺恐嚇案件者占六成三，占比呈逐年上升，去年更上升為七成四；電信詐欺恐嚇案件犯罪類型以「單純提供人頭帳戶」占六成最多，但「單純車手」人數成長最快，5年間增加2.7倍。

而檢察官起訴詐欺罪案件比率為21.9％，不起訴處分比率45.1％；詐欺罪且屬電信詐欺恐嚇案件起訴比率28％，犯罪類型中以「單純車手」起訴比率59％較高。

法務部指出，近5年偵審中查扣詐欺罪案件金額11億餘元，平均每件113萬元；同期間執行經法院判決確定應沒收金額153億餘元，平均每件73萬元。

法務部強調，為有效打擊詐騙集團，法務部與相關機關共同組成「反詐騙聯防平台」，跨部會密切合作查緝、宣導及預防，避免民眾受騙。但民眾自身亦應提升防詐意識，勿因一時失慮或貪圖小利成為詐騙集團之幫助犯，另投資也應循正當管道，避免落入詐騙集團陷阱。