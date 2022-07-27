旗津星空隧道奇幻空間打卡場域。（柯宗緯翻攝）

旗津星空隧道奇幻空間打卡場域。（柯宗緯翻攝）

高雄旗津近來隨著疫情趨緩、放暑假，2022旗津黑沙玩藝節、暑期限定免費的氣墊嘉年華等活動滿檔，人流跟著回籠。觀光局再將88公尺長的「星空隧道」升級，打造沉浸式體驗空間，透過10種光影動畫，彷彿穿越藍色多瑙河、海底極光等奇幻世界，可望成為新興網美打卡景點，吸引遊客朝聖。

高市觀光局長周玲妏表示，旗津愈來愈受遊客喜愛，高市府投入很多經費在此建構浪漫的景點及辦理各種活動，除旗津星空隧道外，馬雅各自行車道、網美步道、休憩涼亭、彩虹教堂及貝殼館周邊等設施，也已陸續跟大家見面，保證大家會愈來愈愛旗津。

觀光局指出，通往絕美大海與峭壁的星空隧道長88公尺，共有10種不同主題，如海底極光是以海底世界充滿了無邊的幽暗，彷彿來自海底深處的聲音，指引著遊客向深海走去。

「旗津趣」展現旗津海天一色，在既美麗又浪漫的夕陽下看著大船入港，悠遊在旗津海域，享受水上運動感受旗津之美；「螢火蟲世界」刻意營造小小螢火蟲穿梭於隧道之中，如穿越時空隧道來到童年時光。

另有藍色多瑙河、雷神降臨、穿梭、程式碼、聖誕節、歡樂煙火等共10種不同主題光影動畫沉浸式體驗，營造出奇幻空間打卡場域，坐著拍躺著拍都好看。

周玲妏表示，旗津一直是大家玩水吃海鮮的首選，來這遊玩的遊客總是絡繹不絕，不論是百年古廟旗津天后宮、或綿延數里的弧形海岸線、海景夕陽及沙灘上「黃金海韻-海珍珠」大型戶外公共藝術、充滿歷史味的旗後砲台等，都各異其趣值得玩味。