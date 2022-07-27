元智大學傳出兩位前副校長林志民、李清庭及資深教授蔡篤銘等3人非法到大陸兼職，校方表示，已召開2次調查小組會議，會秉持公平、公正原則處理。教育部長潘文忠今則說，國內學者專家到大陸工作，應依相關規定辦理，教育部將秉持毋枉毋縱原則來處理。

根據《鏡週刊》報導，林志民去年獲頒教育部學術獎，他在1986年取得博士學位後，即進入中山科學研究院服國防役，從事「雄二飛彈」的系統研發工作，但他從2013年起就在廈門大學擔任講座教授。

次外，林志民2015年10月又獲聘為廈門理工學院客座教授，受聘儀式後林還為師生做學術報告，內容涉及攸關國防科技的「飛行器自動降落系統」與「飛彈攔截」等。

至於李清庭，2016年4月起應對岸西安電子科技大學之邀，擔任該校的講座教授。李清庭投入半導體、光電元件領域多年，1982年起曾在中科院任副研究員。

《鏡週刊》表示，除了上述二位前副校長到大陸兼職，元智還有一名資深教授蔡篤銘，也長期兼任上海交通大學客座教授，與兼職博士生導師。

對於學校教授涉嫌到大陸違法兼職，元智大學發表四點聲明，一、元智大學一向辦學嚴謹，如接獲民眾陳情，皆秉持公平、公正之原則審慎處理：二、2月起陸續接獲教育部來函，為慎重起見，4月已分別召開2次調查小組會議。

三、於教師是否擔任長江學者講座教授一職，已去函廈門大學台港澳事務辦公室進行確認，惟並未收到回覆；四、關於教師兼職之事，已於法規中訂有原則性之規範，未來將依教育部規定修訂本校教師校外兼職之相關法規。

全國教育局處長會議今天在高雄舉行，中場休息時間，潘文忠接受媒體採訪表示，國內學者專家到大陸工作，應依《兩岸人民關係條例》及兼職相關關定辦理，尤其若過去涉及國內機密敏感性研究，更應恪遵法令。

潘文忠說，教育部日前接獲檢舉，指元智有教授非法到大陸兼職，教育部去函學校要求逐一查證，元智有回應，但教育部決定有些細節還要再釐清，因此請元智再調查釐清。教育部將對此事件的經過完整收集資訊，並會同陸委會一起進行處理，一定會毋枉毋縱。