余正煌將現身台大審定會？ 林智堅盼：公正審查

桃園市長林智堅深陷論文門爭議，台大學術倫理審定委員會今天將再度開會討論此案，針對另一位涉及的余正煌可能出席會議，林智堅卻選擇參加桃園市商業會活動而缺席。林智堅對此表示，他已經把相關資料和證據都已經準備好也完成送到學倫會，這個資料和證據並且經過法院公證，比較期待學倫會可以公正公平來審定。

因論文門及新竹棒球場爭議，黨籍立委高嘉瑜爆料黨內醞釀「換堅」，恐連帶北北基桃竹縣市選戰「1屍5命」，林智堅僅簡單回應，昨天第一時間黨中央有澄清這樣的傳聞，其餘則不願多做表示。