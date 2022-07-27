61歲的陳男昨天上午6時30分，獨自到台中市和平區攀登八仙山，結果10時30分左右，打電話向家人表示迷路；昨天下午3時30分，家人打電話給陳男有接聽但訊號不佳隨即失聯，家人趕緊打119報案。台中市消防局派遣谷關及和平分隊出動前往搶救；陳男今天上午10時40分主動打電話報平安。

陳男昨天上午6時30分，獨自到台中市和平區攀登八仙山，10時30分左右，打電話向家人表示迷路，人在台電維修電塔旁；下午3時30分，家人打電話給陳男有接聽但訊號不佳隨即失聯，家人趕緊打119報案。

台中市消防局昨天下午4時半接獲報案，立即派遣谷關及和平分隊，出動消防車2輛，本局人員4名，由谷關小隊長陳奕瑞帶隊前往搶救。台中市消防局發現陳男車停在登山口，因天色已黑在山上紮營，待今天再繼續搜尋陳男。

台中市消防局指出，陳男今天上午10時40分，已自行下山向松鶴部落的居民借電話報平安。