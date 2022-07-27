中央以防火避難審查卡蛋 柯文哲點名徐國勇嗆：到底要審到什麼時候

台北大巨蛋近期被指出，座椅以黑灰白顏色設計，但整體為淺色，恐影響球員視覺判斷，「球在空中停留時，就會變成消失的魔球」，引發外界批評，台北市長柯文哲今將大巨蛋與新竹棒球場對比，表示，兩者最大的不同是，大巨蛋為BOT案，業者經營須自負成敗，若有缺失北市府也可要求遠雄改善，話鋒一轉柯文哲也因內政部尚未通過大巨蛋防火避難性能審查，點名喊話內政部長徐國勇「到底要審到什麼時候！」

柯文哲今主持台北市公投提案及連署電子系統上線記者會，會後受訪被問及大巨蛋的座椅顏色會造成選手誤判，柯文哲提出新竹棒球場做比較，指出大巨蛋為BOT案，未來若有缺失，北市府可要求遠雄改善，此不同於新竹市政府須花公帑修繕，兩者分屬BOT案與政府直營，性質完全不同。

但大巨蛋因尚未通過內政部審核、無法取得使用執照，柯文哲任內恐無望剪綵開幕；柯文哲今再開砲中央，批防火避難性能審查實在拖太久，點名喊話內政部長徐國勇「到底要審到什麼時候！」