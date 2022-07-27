據美國之音報導，美國國防部印太事務助理部長伊萊·拉特納（Ely Ratner）當地時間周二（7月26日）說，中國在南中國海「咄咄逼人」和「不負責任」的行徑，遲早會引發「重大事件」或是「重大事故」。他說， 最近幾個月，中國軍機和軍艦攔截在印太地區美國及其盟友軍機和軍艦的次數大幅度攀升，在「系統性的考驗我們的集體決心」。

拉特納在美國智庫戰略與國際研究中心舉辦的南中國海年度會議上做上述表示。他說：「中國的咄咄逼人和不負責任的行徑，對包括南中國海在內的印太區域的和平與穩定構成最大的威脅。如果解放軍繼續這樣的行為模式，發生大事件或是重大事故只是時間的問題。」

他說， 中國的「不安全」和「非專業化」的操作不僅對美國，也對美國的地區盟友造成影響。

7月13日，美國海軍第七艦隊的「本福德」號宙斯盾驅逐艦進入南海海域時，按中國的說法，中共人民解放軍南部戰區「立即組織海空力量進行了攔截和驅趕。」 7月19日，「本福德」號過航台灣海峽時又遭到解放軍東部戰區的全程跟蹤和監視。

5月，澳洲皇家空軍的P-8海上偵察機在一次例行的海上偵察活動中，被一架中國殲-16戰鬥機攔截。中國戰機切入P-8前方的空域，並釋放一捆裝有小鋁片的箔條干擾彈。6月，澳洲皇家海軍澳新軍團級護衛艦「帕拉馬塔」號，在航行途中與解放軍發生了「激烈遭遇」。

拉特納說，中國的做法並非是孤立事件。中國在南海的做法向世界展示了中國主導的區域秩序：「這是一個由勢力範圍界定的世界，在這個世界中，強權即真理，爭端通過武力解決。」

正在印太地區訪問的美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Alexander Milley）7月24日在印尼訪問時也說過類似的話。他說，中國軍隊在過去5年已經變得非常更加具有侵略性和危險性。米利這周將在雪梨參加一個印太國防部長會議，主要的議題將是中國日益提升的軍力以及維持自由、開放及和平的太平洋的必要性。

拉特納在講話中特別強調了美國國防部應對中國挑戰的方式。他說：第一就是幫助美國盟友發展「不對稱戰力」。他說，對美國國防部來說，幫助南海周邊國家以及區域國防發展自衛能力是國防部的當務之急。

與美國的盟友和夥伴進行「信息共享」也是國防部正在著手進行的重要任務。今年5月，美國、日本、印度和澳洲推出一項名叫「印太海洋領域意識夥伴關係」（Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness，簡稱 IPMDA）的海事安全倡議。根據這項倡議，四國將打造一個共同追蹤「暗船」(Dark Ship)的系統，打擊非法捕撈，並共享數據。

根據美國的說法，海事倡議「將改變太平洋島嶼、東南亞和印度洋地區合作夥伴全面監測其海岸水域的能力，進而維護自由和開放的印度-太平洋地區。」美、日、澳、印四國將在五年裡持續投資這項計劃，協助印太各國提升海域感知能力。

加大美軍在印太地區的存在是美國國防部正在進行的另一個重點。拉特納說，美國的航母打擊群將以更規律的方式在南中國海巡弋，並與印太國家進行更多的聯合演習。美國和其他25個國家正在夏威夷和加利福尼亞海域進行「環太平洋軍演」。8月1日到14日，美國又將與印尼舉行大規模的軍演，屆時，包括澳洲、日本、韓國等12個國家的4000多名士兵將參與其中。

在拉特納發表講話的幾個小時前，美國國務院東亞及太平洋事務副助理國務卿朴正鉉（Jung H. Pak）也在同一個會議上說，中國在南中國海的「挑釁行為」在增加。她說：「中國對南海其他聲索國和其他在該地區合法活動的國家的挑釁明顯且呈上升趨勢。」