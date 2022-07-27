愛沙尼亞前總統伊維斯今天表示，現在的安全議題已不再受限於地緣政治和區域性，進入數位時代，駭客、網路攻擊和假訊息影響每個人，甚至影響民主選舉。我們應該重新思考全新的安全概念，建構不受到地緣政治所限制，而是基於共享共同價值所組成的聯盟。

蔡英文總統今天由國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮陪同，接見「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」外賓，蔡英文表示，這幾年來，疫情改變世界經濟情勢，全球供應鏈正在加速衝突，尤其威權主義擴張，更提升我們民主國家必須團結的意志，發展更深入的經貿合作，共同打造更具韌性的供應鏈。

上月台美啟動廿一世紀貿易倡議，並舉辦會談，總統說，台灣持續努力做好準備，爭取加入日本為領頭羊的CPTPP，台灣有意願也有能力符合國際高標準的貿易規範，希望在全球民主夥伴的團結合作當中貢獻力量。

蔡英文指出，去年我們組成跨部會經貿考察團前往中東歐進行投資考察，並簽訂18項產學合作MOU。目前正在全力推動強化歐洲鏈結計畫，繼續深化和歐盟的合作夥伴關係。她感謝所有民主夥伴的支持，協助台灣持續在各領域擴大跟各國的合作交流。

今年3月台灣和美國、日本、澳洲及斯洛伐克共同舉辦全球合作及訓練架構研習營，首次共同探討如何打擊網路金融犯罪。蔡英文強調，台灣位在民主防線的最前線，期待跟全球民主夥伴，共同捍衛民主、自由的價值，也為印太地區長遠的穩定和繁榮，作出積極的貢獻，「期待未來我們彼此有更多的合作交流」。

愛沙尼亞前總統伊維斯代表訪團表示，全球面對非常多的緊張情勢，尤其是不斷升溫的烏俄戰爭，台灣海峽緊張情勢也在升溫。現在安全議題已不再受限於地緣政治還有區域性，所謂地區性的安全機制。

他舉例，像是北大西洋公約是以一個地區性作為基礎，考慮到的是轟炸範圍、戰鬥機補充燃料的範圍，還有人員、設備的運輸等等，但衝突並沒有因此而停止。

伊維斯指出，在千禧年世代，我們進入數位時代，面對的是駭客攻擊，像是美國石油管路受到的網路攻擊等等，假訊息也影響每個人、政府、公私部門、甚至影響民主選舉。

他認為，現在可以說是生活在一個全新時代，在歐洲不需要有熱戰，就會受到假訊息很大的影響，假訊息影響了歐洲的民主選舉，所以在這個新的時代，應該要重新思考所謂的安全概念。

伊維斯強調，世界上各大城市，包括塔林、多倫多、東京、台北等，在數位時代可說是零距離，安全的概念不再受限於地緣政治和地理，現在全世界很多的衝突是民主對抗威權，因為威權政體對民主國家有非常高的敵意，認為一個國家的民主化會對專制者的國內政治地位有非常大影響。

要防禦自己，對抗威權的敵意，他認為，我們必須重新思考一個全新的安全架構，這個安全架構是不受到地緣政治所限制，而是基於共享、共同的價值所組成的聯盟，這些共同價值包括自由的民主選舉、對人權的尊重、法治等等，還有公民享有自由，這些都不受地理所限制的。

他說，過去4、50年來，世界越來越自由化，這證明威權主義所宣稱，有些民族、社會不應該或不適合擁有民主自由的論點已經完全被反駁。台灣現在就扮演非常重要的角色，證明亞洲人和亞洲國家也可以擁有民主自由和人權的精神，這完全反駁俄羅斯、中共的威權政府所宣稱的謬論。