一名住台中葉姓女子，外叫一家知名連鎖火鍋店當晚餐，但店家外送員只將火鍋送到葉女居住大樓社區的管理室，並沒親自送上8樓住處，竟烙來3名男子，接著打電話要求老闆、店長親自登門道歉，老闆帶著店長到完歉後，竟遭葉女恐嚇「敢走出這個門，事情就不好處理」，接著當場由3男痛毆，並囚禁2人3個半小時，直到老闆偷偷請家人協助報警後才獲釋放，葉女事後坦承犯行且與雙方和解，法院依妨害自由罪判葉女5月徒刑，可上訴。

根據判決書，一名葉姓女子在民國108年6月某日晚上，打電話向台中市某連鎖知名火鍋訂購火鍋外送，但店方外送員工僅將火鍋餐點送到女方居住的社區管理室之櫃檯，未送上8樓住處，葉女竟因此暴怒。

葉女立刻找來三名男子，然後打電話給火鍋店老闆，要求與火鍋店長親自到住處道歉，兩人道歉完後原本欲離去，未料葉女竟擋在住處門口，恐嚇2人稱：「你敢走出這個門，事情就不好處理了」，隨後就由3名男子動手毆打火鍋店老闆與店長甚至一度拿刀要砍兩人。接著把兩人關在住處3個半小時，直到火鍋店老闆打電話向父親求救，要求協助報警，警方獲報到場後，2人才遭到釋放。

葉女在法庭上坦承犯行，且描述情節與火鍋店老闆、店長證詞相符，法官檢視雙方訊息對話截圖，醫院驗傷等佐證；法官認為葉女等人剝奪老闆、店長行動自由期間，又接續對他們恐嚇，應視為接續犯，涉犯妨害自由罪。

法官審酌，葉女不思以理性方式解決糾紛，即悍然恐嚇火鍋店老闆及店長，並剝奪2人之行動自由，但葉女審理時坦承犯行，並與兩名被害人達成和解，又自陳目前需扶養年幼之子女之生活，依妨害自由罪判葉女5月徒刑，可上訴。