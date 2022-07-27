國民黨主席朱立倫（右起）27日陪同台北市長參選人蔣萬安前往龍山寺參拜，龍山寺董事長黃書瑋出門迎接兩人。（范揚光攝）

蔣萬安競選團隊遭譏「千歲團」 朱立倫回酸：強調年紀對陳時中不公平

國民黨前副主席郝龍斌昨在專訪時，指國民黨主席朱立倫現在的角色爭議比較大，參選人都希望爭取最大支持，所以都會避免找他助選。朱立倫今陪同國民黨台北市長參選人蔣萬安赴龍山寺參拜時回應，稱郝龍斌幽默，強調自己作為主席不怕得罪人 。

郝龍斌昨說，黨主席在這次選舉角色確實不一樣，朱立倫在選舉提名過程造成很多爭議，其實很多參選人本身資歷跟條件是不錯的，但是過程中，朱立倫引發了爭議，讓很多人對他有意見，「如果一個人的爭議比較大，為了避免爭議，參選人就會避免這種事（站台）發生。」

朱立倫指出，郝龍斌講的前一天，他也跟郝一起站台，認為郝龍斌簡單講一句話，「幽默一點」。

朱立倫表示，作為國民黨主席，要不怕得罪人，為了要讓國民黨回到中道、主流、理性、務實的路線，當然會有一些人不滿，但是他還是堅持這樣做，只要每一位候選人「好」、每一位候選人「強」最重要。