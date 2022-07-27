搶攻餐飲及國旅市場商機，六福旅遊集團線上美食展今（27)日起跑，結合六福50週年「實踐永續美好生活」主題統合旗下各單位資源，以「永續食癒」為主軸，「天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮」四大主張為核心，跳脫過去美食展僅銷售餐券，設計嚴選台灣溯源食材的「六福萬怡粵亮廣式料理大地單人套餐券」每份2,380元、台北六福萬怡酒店首度推出3家餐廳通用的「美食通用餐券套票組」，10張一套、每套5,500元、將美食與旅遊結合的「關西六福莊大地探索 住房專案」11,800元等17種票券產品，以電子票券發行，票券商品即買即用，消費滿額還有加碼贈禮。

六福旅遊集團表示，旗下產品，始終堅持從「天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮」出發，從2019年開始，參與台灣農業跨領域發展協會（AMOT）「溯源餐廳星級評鑑」，台北六福萬怡酒店連續4年獲溯源資格認證，首推粵亮廣式料理以四大主張打造的「大地單人套餐券」每份2,380元，優惠折扣8折，除了優先選擇台灣在地小農食之材，從食材產地到餐桌，每道菜都經過逾20道程序的層層把關，使用來自台東池上白米、台中大安豬肉入菜，烹調出上湯花膠燉陽光豬、極汁米香炆骰子和牛肉等共8道料理，吃得精緻，同時感到安心又健康。

「美食通用餐券套票組」一套10張、每套5,500元，可於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧依不同張數兌換指定餐點，大啖在地食鮮，最低62折起。其中，使用1張可兌換選項分別為敘日全日餐廳享用平日早餐或下午茶、粵亮廣式餐廳港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等。使用2張券則可用在敘日平日午／晚餐，盡享各種美食百匯主題餐檯，或至大廳酒吧兌換平假日JC Cat雲朵鳥籠下午茶一套，並享升級主題飲料不加價。

4張券兌換粵亮經典的靚皮烤鴨一套，再加贈第三吃。「敘日全日餐廳自助百匯平日午/晚餐兌換券套組(5張/套)」每套5,500元，優惠折扣72折，最適合暑假期間跟親友們一起聚餐享用。

六福旅遊集團另推出「常溫經典麵品3入組」 699元，將六福皇宮經典料理轉換成好保存的常溫麵品「極品牛肉麵」、「南洋叻沙濃湯麵」、「本幫醃篤鮮高湯麵」。另外，「本幫醃篤鮮高湯麵2入組 」500元、一禮烘焙經典商品「土鳳梨酥禮盒」405元、百大伴手禮「百里桂香鳳梨酥禮盒」648元通通買得到，飲品則有「頤園酸梅湯1000ml*12入」 1,500元、「關西仙草茶1000ml*12入」1,200元，為夏日消暑解渴最佳選項。

六福旅遊集團今年將美食與旅遊結合，讓體驗更升級，關西六福莊推出「大地探索 住房專案」，近距離觀賞非洲草原動物，品嚐嚴選友善在地耕作食材結合非洲特色塔吉鍋烹調，品味最新鮮原始的料理，參與淺山聚落植拓體驗，運用拓印和槌染印，進行有趣的創作，或是職人老師帶領的蜂農體驗，觀察蜜蜂的家、學習採蜜的專業知識，平日入住再加贈福豚互動體驗，雙人一泊二食11,800元。

台北六福萬怡酒店也結合館內餐廳推出「一泊二食美味假期住宿券」 4,999元、「純淨輕旅行．一泊二食住宿券 」5,699元、「舒鴨好眠住宿券 」4,999元，來場吃好住好的城市輕旅行。

單日出遊可選擇「關西六福莊慢活一日遊」，雙人價3,680元，內含大地風味套餐、草原歷險或福豚互動體驗二選一，平日加贈淺山農事體驗，化身一日農夫，跟著專家進行種植、採摘、生物防治等農事步驟，親近土地。六福村主題遊樂園推「雙人樂園美食券」1,998元、「四人樂園美食券」3,980元，可以盡情玩樂毋須煩惱吃什麼。