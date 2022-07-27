台灣「桌球王子」江宏傑與日本「桌球天后」福原愛，原是體壇令人稱羨的夫妻檔，但兩人的婚姻僅5年就玩完，去年7月已正式離婚，福原愛睽違1年多終於在近日來台探親，卻爆出她帶走家人的過程不順利，兩人關係進一步惡化，而在江宏傑發文開罵後，福原愛的教練兼閨密湯媛媛早一步替她抱不平，指江宏傑「趕盡殺絕」，如今就在福原愛發聲明捍衛自身權益後，湯媛媛突然大動作刪留言，引發議論。

福原愛婚變後即返回日本定居，直到日前江宏傑鬆口她暑假時計劃來台，近日她真低調飛抵台灣探親，沒想到24日江宏傑怒發文：「不懂昨天這是什麼善意的交接？」，暗指前妻帶走家人後搞失聯，讓他憂心，隔天晚上(7/25)福原愛透過公關公司發表聲明，反指去探視家人的過程受到阻撓，因此後來報警處理，最後也僅能帶走一個家人返日，強調帶走家人照顧是她的探視權利，江宏傑則回應一直都希望雙方維持良好關係，盼為了家人「彼此都能有相同的理解與善意」。

而在福原愛從台灣飛回日本、發布聲明前，閨蜜湯媛媛早一步跳出來替她說話，指江宏傑這段期間不斷放出各種新聞、塑造好爸爸形象，但私下卻是一直阻撓福原愛帶家人回到她的家，而如今福原愛探親，江宏傑明知家人很安全，卻選擇去誣告女方，「江先生，你真的要這樣用網絡媒體趕盡殺絕一位媽媽嗎？」。

而湯媛媛發文後，底下有名神秘網友留言，文字間似乎表達自己熟知江宏傑與福原愛當天交接家人的一些細節，提到「一方先是在機場哄騙帶走家人，被勸返機場後再次失聯...」，因此批評湯媛媛不客觀，還強調自己敢用真名在湯媛媛微博留言，掛保證不會主動刪掉一字一句，此留言隨即引發網友熱議，沒想到卻是湯媛媛刪除該則發言，還連帶刪了相關的其他百則留言，許多人發現此事後，懷疑她是不是心虛？神秘網友也詢問，自己是哪句話說錯了所以被刪，還是因為都是事實所以才刪，有人笑虧湯媛媛不愧是福原愛的閨蜜，這樣大動作把自己的處境搞得好心虛。