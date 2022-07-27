中美雙方對中概股審計底稿問題的談判依然僵持不下，據報美方立場堅定，美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）將拒絕接受對審計底稿設置任何參閱限制，而審查還具追溯性，包括已經退市的中國企業。

香港經濟日報引述路透消息，知情人士稱，PCAOB必須能夠根據風險來挑選審查對象，不接受有審計限制的要求，並強調必須完全的準入權限。同時，PCAOB的檢查具有追溯性，意味即使在退市後，經審計的財務報表仍需要接受審查及提及文件。退市或需長達一年多的時間才能完成。

如果無法解決中美審計底稿問題，可能會有超過270多間中國公司從美股除牌退市。

此前，有傳聞指中國正準備為在美上市的中概股，依據所持數據之敏感程度設「三級制」，讓部分低風險行業的中概股符合美國的審計監管要求，從而避免逾百家中概股被迫退市。不過，中國證監會最新回應指沒有相關研究，並重申所有企業都需要遵守數據安全和上市規則，強調中美審計監管商議的內容應以官方公布為準。