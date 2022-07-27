一名2寶爸婚內出軌，與小三發生數次性行為，小三還懷孕產下1女，在外還稱呼小三為老婆，讓正宮氣得將兩人告上法院求償精神撫慰金。台中地院審結，判出軌的2寶爸要賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張於2010年間與許姓男子結婚，曾離婚又重新結婚，現已再次離婚，育有2名子女，但丈夫自2020年間與她爭執後離家，透過網路認識張姓女子，兩人交往後多次發生性行為，張女還懷孕產下1女，丈夫對外稱呼張女為「老婆」等，均已嚴重侵害她的配偶權，憤而將兩人告上法院求償。

對此，許姓男子辯稱是透過網路認識張女，但不知情張女已婚，承認與張女交往且發生性行為並產下1女；張女則表示，許男稱自己已離婚，她深信不疑，才開始與對方交往並發生性行為，期間多次向許男討看身分證，但許男都藉故不出示，她懷孕後就再無要求確認許男的身分證，認為自己對於侵害配偶權無過失。

台中地院法官勘驗證據，認定難以證明張女知情許男已婚，故認為張女無須賠償，而許男明知自己有配偶，卻仍與張女交往還產子，已經侵害妻子的配偶權，嚴重打擊其的精神狀態，酌情後，判許男應賠償妻子40萬元。可上訴。