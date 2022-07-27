國民黨高雄市長參選人柯志恩昨日走訪旗津提到，旗津第二條過港隧道和輕軌應盡速完成可行性研究與評估，高雄市長陳其邁今天上午受訪指出，第二過港隧道這部分早就是市政府的政策，有一些要進行環評或者是綜合規劃，市府著手再做評估。

柯志恩昨天表示，旗津作為高雄最大的離島，對外交通困境是她所關心的重點。柯志恩強調，目前過港隧道的「延壽工程」雖然已經完工，但為了旗津未來的發展，旗津第二條過港隧道和輕軌應盡速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民。

高雄市長陳其邁今天上午訪視富民長青中心暨富民育兒資源中心時被媒體問及昨天柯志恩提到旗津第二過港隧道應盡速完成可行性研究與評估，市府是不是已經有跟中央評估？目前的規劃為何？

陳其邁表示，這個其實市政府在去年7月就已經開始評估，在明年6月，可行性報告就會出來，所以會有非常完整的一個報告，一般重大工程就是可行性評估、有一些要進行環評或者是綜合規劃，然後再細部設計，就一步一步完成，第二過港隧道這部分早就是市政府的政策，市府再做評估中。