消息面：

1.《華爾街日報》報導，美國國會調查發現，中國政府試圖在聯準會內部建立情報網，為了達到目的，中國曾4度拘捕一位出訪上海的聯準會工作人員，威脅其提供非公開的經濟數據。美國共和黨參議員Rob Portman表示，這項調查顯示中國的竊盜行為已經不侷限於科技領域，也開始鎖定美國的經濟和貨幣政策。

2.美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，如果眾議院議長佩洛西不訪問台灣，形同讓中國取得某種勝利。他並表示，美方應確保台灣有足夠應對中國威脅的防衛能力，這比佩洛西訪台更重要。

3.國際貨幣基金（IMF）再度調降全球今明年經濟成長預測，將今年成長預測下修至3.2%、明年下修至2.9%，稱通膨高漲與俄烏戰爭衝擊消費力，以及中國嚴格的防疫封控拖累其經濟增長。

4.標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）5月房價調查報告顯示，全美20大城市房價年漲幅放緩至20.5%，略低於市場預期的年漲20.6%。5月全美房價年漲19.75%。

5.美國商務部公布，6月新屋銷售月減8.1%，以年率計為59萬戶，不及市場預期的65.9萬戶，並創下兩年新低。房價中位數上漲7.4%，達到40.24萬美元。

6.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國5月房價月漲1.4%，略低於市場預期的月漲1.5%。與去年同期相比上漲18.3%。

7.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，7月美國消費信心指數由6月的98.4下滑至95.7，連跌3個月，並創下2021年2月以來新低，主要因通膨高漲和利率升高。

8.市場觀望聯準會決議，周二紐約期金微跌0.1%，收在每盎司1735.7美元。其他貴金屬方面，9月白銀漲0.21美元，為每盎司18.54美元。10月白金跌4.90美元，為每盎司864.40美元。9月鈀金漲8.20美元，為每盎司2011.20美元。

9.市場觀望聯準會的升息決議，以及避險情緒升高，周二美元上漲，為4天來首見。尾盤美元指數上毾0.714%，報107.18。在能源危機陰影籠罩下，歐元下跌0.98%，報1.012美元，創下7月11日以來最大單日跌幅。

10.美國政府宣布釋油，周二紐約期油收跌1.78%，為每桶94.98美元，創下逾3個月新低，儘管盤中曾一度上漲2.38%，報每桶99美元。布蘭特期油收跌0.71%，為每桶104.4美元，盤中一度漲2.08%，報每桶107.34美元。