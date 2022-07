Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE)宣布領先一線伺服器供應商推出搭載Ampere處理器的雲端原生運算解決方案。新HPE解決方案能為開發雲端原生應用的服務供應商與企業提供靈活、可擴充且可靠的運算基礎,協助推動創新。HPE ProLiant RL300 Gen11預計於2022年第3季上市。這是HPE ProLiant RL Gen11系列產品中第一台搭配Ampere Altra與 Ampere Altra Max雲端原生處理器以提供更高功率效率次世代運算效能的伺服器。

「服務供應商與數位優先的企業在下一波運算基礎架構發展中扮演領導角色。這些企業組織知道敏捷性、靈活性與創新來自運算技術,」HPE標準運算系統事業群台灣研發中心副總裁郭崧俠表示。「他們也意識到傳統的ODM設備無法滿足市場對IP、效能、可靠性、安全性與控制力的強烈需求,這正是HPE可發揮所長的地方,同時也是我們選擇Ampere的原因。」

Ampere創辦人暨執行長Renee J. James表示:「雲端是產業成長的引擎,但它需要現代化的處理器,以符合全球ESG要求的高效能與高功率效率。HPE領先競爭對手推出以雲端原生Ampere Altra與Altra Max為基礎的ProLiant系統,幫助企業客戶與服務供應商加速部署雲端技術。」

新HPE ProLiant RL Gen 11伺服器是單一插槽系統,每個插槽可提供128個核心,非常適合橫向擴充運算裝置。此伺服器對提供數位服務、媒體串流、社交平台、電子商務、金融、線上服務,或是以雲端為基礎的服務客戶,像是基礎架構即服務(Infrastructure as a Service, IaaS)、平台即服務(Platform as a Service, PaaS)與軟體即服務(Software as a Service, SaaS)。

CloudSigma已率先採用HPE ProLiant RL伺服器。CloudSigma是IaaS與PaaS的專業雲端供應商,其先進的混合主機代管解決方案帶動了數位產業經濟發展。該公司在歐洲、美國、亞太與中東的20多個據點提供具高可用性與靈活性的企業雲端伺服器和雲端代管解決方案。CloudSigma是市場上客製化程度最高的雲端服務供應商之一,客戶不僅能享有完整的雲端控制權,還能自由部署運算資源。