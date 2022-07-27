日本首相岸田文雄27日上午在首相官邸與印尼總統佐科威舉行會談。兩國元首彼此確認，將合力實現「自由且開放的印太地區」，劍指中國意圖明顯。而日本將透過提供巡視船等支援印尼提升海上保安能力，並將派遣陸上自衛隊參與下個月於印尼展開的多國軍事訓練，試圖推進安保合作。

日本《產經新聞》報導，岸田在會議開始時表示，將「面向自由且開放的印太地區，以推進雙方的合作」。佐科威也對日本前首相安倍晉三離世表達「深深的哀悼之意」。

印尼將在11月於峇里島主辦二十國集團（G20）高峰會，日本政府對此表示，希望成功舉行並相互合作。岸田同時針對俄烏戰爭、中國在東海與南海的軍事活動，以及北韓開發核彈等議題，盼印尼能夠加強合作。同時，印尼政府針對受福島核電廠事故影響的日本食品採取輸入限制措施，日方也期盼完全廢除。

上次雙邊首腦正式會談，是今年4月下旬岸田出訪印尼。佐科威以實務訪問賓客的身分訪問日本，將於下午會見日本天皇夫婦。