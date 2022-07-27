由徐乃麟主持的東森《醫師好辣》近日討論「大家都一樣！來自厭世社畜的怒吼！」主題，找來藝人劉雨柔、楊晨熙、主播劉盈秀和幾位醫師班底分享自己在職場上遇過的黑暗面；徐乃麟首度吐露他人生第一次被「打耳光」的經歷，自嘲之餘不忘反虧其他人：「你們的（經驗）算什麼？」笑翻眾人。

當眾人紛紛講著自己遭遇過的職場暗黑經歷時，徐乃麟突然爆出：「你們有想過我被人家打過耳光嗎？」眾人聽了都不可置信。徐乃麟表示，當年熱播劇《一代佳人》是他第一部演男主角的戲，當時他演技尚不純熟，拍戲時總會招來其他演員竊笑，就連本來好聲好氣指導他的導演，最後都忍不住對他開罵，罵到最後徐乃麟忍不住大爆發，當場怒吼：「我不演了！」掉頭走人，最後他在工作人員及女主角湯蘭花的安撫下忍住繼續拍。

之後，該戲殺青舉辦慶功宴，徐乃麟一到餐廳門口就被2、3位燈光師檔在門口嗆聲：「你給導演難看？」接著就被打了一記耳光，當下他氣到衝進餐廳咆哮，直到湯蘭花出現才冷靜，後來他對著燈光師烙下一句「你給我記住！」便含著淚離場。徐乃麟笑看過往的說：「我忍下來了，這人生第一次被打耳光的經驗，有什麼嗎？沒什麼！你們的（經驗）算什麼？」一旁的劉雨柔逗趣回說：「那燈光師叫什麼名字，我幫你跟他聊一下。」全場笑翻。

此外，在2016年卸下「果凍姐姐」身分轉戰演藝圈的楊晨熙，在節目上首吐當年受委屈的背後真相。她說，其實哥哥姐姐們的經紀約可能隸屬不同經紀公司或電視台，因此有些廠商發活動時會混淆。某次，經紀人和她接的活動隸屬的兩間公司剛好是對立狀況，事前完全不知情的她卻慘被誤會，認為她是惡意接案，遭批：「我們要處罰你，因為妳把廠商惹不開心。」楊晨熙就此被冷凍起來，不只手上節目被換掉、任何錄影和活動也都沒有她，她無奈地說：「當下我也轉念看開，想說這樣去外面闖一闖也好。」

為了顧及人情世故的楊晨熙，事後還先主動道歉，未料竟被酸：「妳們這樣也夠了啦！妳們當姐姐的都嘛是來過個水的，之後就會去找有錢人嫁，妳現在被冷凍剛好可以去找。」把話講的超難聽，連劉雨柔都聽不下去，直呼：「這什麼歪理！」。本集《醫師好辣》將於明（28日）晚7點在東森綜合台播出。