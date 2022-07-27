櫃買中心委請台灣指數公司合作編製之「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」(指數代號：IR0173)，前5大成分股為具代表性之上櫃半導體業及光電業公司：元太、環球晶、中美晶、世界、群聯等個股。

「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」採用中華民國企業永續發展協會的ESG評鑑模型，輔以近三年股息殖利率及發行市值等指標，篩選10至15檔上櫃股票，表彰關注永續發展與股息表現佳，且能兼具流動性及市值代表性的上櫃公司之含息投資績效表現。於7月4日（星期一）開始發布收盤指數，並自8月29日起開始計算及傳輸盤中即時指數。

永續投資已成為現今投資決策中的標準配備，本檔指數不僅著重成分公司的永續經營成效，亦著眼近年低利率、高通膨投資環境，進而挑選穩定配息之成分股，目前回溯觀察指數績效佳且殖利率高，並已預定作為證券商發行ETN之追蹤標的，可能在今年底掛牌。