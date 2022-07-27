警方查扣不法所得200餘萬元現金。（警方提供）

網拍假名牌包 2年獲利達7000萬元

保安警察第二總隊刑事警察大隊偵辦網拍仿冒名牌包案，去年8月在新北市新店區查獲陳姓女子租用倉庫存放大批仿冒名牌精品，並在蝦皮購物網站以市價5折低價販賣，經清查金流，匯入陳女及人頭帳戶高達7000多萬元，今年7月全案以違反商標法、洗錢防制法及詐欺罪嫌移送偵辦。

保二總隊刑大偵一隊2019年間接獲民眾報案，指稱在蝦皮購物網站有賣家以「專櫃正品、二手正品、全新正品、正品代購、歐洲代購、法國代購」等話術，低價販賣愛馬仕、香奈兒、LV等名牌精品包。

警方經1年多蒐證、跟監，查知陳姓女子在新店區租用倉庫存放仿冒商品，去年8月持搜索票到倉庫查獲仿冒LV、HERMES、DIOR、GUCCI、YSL、CHANEL、CHOLE、CARTIER、BVLGARI、PARADA、CELINE等名牌包817件，並查扣不法所得216萬餘元。

警方調查，陳女向多名親友借用身分證及銀行帳戶充當人頭，販售仿冒品及洗錢，自2019年12月起至2021年8月止，從網拍平台匯入陳女及人頭帳戶高達7000多萬元。

後續警方清查數十名被害人，今年7月終於將陳女及提供帳戶等7名犯嫌以違反商標法、洗錢防制法及詐欺罪嫌移送法辦。