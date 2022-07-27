經警方持續詢問下，婦人才提供手機對話內容供警方檢視。（警方提供）

台中市沙鹿區1名66歲的婦人，25日10時許前往沙鹿區某農會提供帳號，向行員表示欲匯款新台幣300萬元，經女行員詢問與對方關係及匯款理由時，婦人卻吱吾其詞，行員發覺有異隨即報警到場。警方指出，經警方檢視此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，婦人才驚覺遭到詐騙，聯手成功為婦人保住老本。

清水警分局清泉所員警徐俊祥及王千起，接獲行員的報案後立即到場了解，警方再次詢問婦人匯款理由時，婦人才吱吱吾吾向警方說，是1個月前在網路上認識的朋友，因為要投資黃金買賣，所以對方要她將錢匯要到指定帳戶，並且提醒行員問起時，不能向行員透露是要投資。

經警方持續詢問下，婦人才提供手機對話內容供警方檢視，警方發現此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，婦人才驚覺遭詐騙，所幸在行員即時發現並報警立即共同阻詐成功。

清水警分局長游永中得知後，26日下午3時許，親自前往清水警分局清泉所及農會致贈禮品，表揚女行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢300萬元。游永中也向銀行的行員宣導遇有民眾提匯款時，請行員加強關懷提問；如發覺異常，請即時聯繫轄區警方到場，以守護民眾財產安全。