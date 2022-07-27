前新竹市長林智堅兩本碩士論文都涉抄襲，但林卻以自己才原創者解釋。前政大經濟系主任林祖嘉今表示，「剽竊、抄襲與原創性沒有關係，是兩回事」，以林智堅台大碩士論文為例，與學長余正煌兩本內容非常近似，當然後面抄前面的。

林祖嘉也提到，余正煌台大國發所碩士畢業後馬上考上台大國發所博士班，「顯然是比較用功的學生」；且余的碩士論文文獻出處引用都寫得很清楚，林智堅複製後卻都刪除，問題很嚴重。

林祖嘉表示，剽竊與學術倫理是學術寫作最基本的ABC，他到美國留學上方法論第一堂課，教授就在白板寫上「剽竊」的英文，提醒做學術研究絕不能有剽竊、抄襲，而所謂的剽竊，在學術上就是「任何一句話都不能跟別人一樣」。

林祖嘉說，如果論文引用他人著作、說法就必須加註，否則就有學術倫理與道德問題；如果是圖表、一整頁複製卻沒有加註引用，甚至還有著作權問題，林智堅中華大學與台大的碩士論文完全沒有辦法通過學術倫理、剽竊的規範要求。

林祖嘉指出，剽竊、抄襲與原創性無關、是兩回事，再類似議題也不可能一句、一段或一頁相同，比如要研究產業勞動生產力估計，同個模式可做鋼鐵業、製造業等，但研究生讀完資料要融會貫通，用自己的方法寫出來，學習建置模型過程。

林祖嘉說，抄襲問題在學界很嚴重，更別提整段複製，還連錯字都一樣；現在Ctrl-C與Ctrl-V太方便，要非常小心。

林祖嘉也提到，現在電腦可做學術論文比對，教育部規定相似度不能超過20％，有些學校規定還更嚴格，甚至要求連續13自以上一樣就算重複，政大的學位論文至少要通過論文比對系統這一關，但這件事情發生後才發現台大沒這個要求。

林祖嘉說，台大過去是對教授有信心、給予充分自由，不相信會發生這種事，所以不要求透過倫文筆對系統查對，現在因「一顆老鼠屎」才被動回頭要求。